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عماد الدايمي متحدّثا عن بوغلاب : العدو الغبي رزق من الله

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
باب نات - وصف الخميس 4 جويلية، النائب عماد الدايمي ما ورد على لسان كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب بخصوص استجداء مسكن اجتماعي بباريس بالتهجم السافل الرخيص.
وقال الدايمي إنه رفض طلب حق الرد وقال "رفضت لانني لم أتفرج على تلك الرداءة ولن أفعل، رفضت لأنني لا أريد أن أشرّف من لا شرف له بالجلوس معه في مكان واحد".
وتابع قائلا "رفضت لأن التهجم الغبي الذي تعرضت اليه البارحة انقلب لصالحي .. وقدّم لي خدمة كبرى كنت سأبذل الكثير من الجهد لتحقيقها .. وهي التخلص من التهم الباطلة التي ظل نفس الاغبياء يسوقونها طيلة سنوات عديدة .. بأن لدي أموال وأملاك وعلاقات بقطر وتمويل من جمعيات".
وأضاف قائلا "الحمد لله .. العدو الغبي رزق من الله " مؤكدا في المقابل أنه سيقاضي المعتدين على معطياته الشخصية.

وختم تدوينته قائلا "عندما دخلت في الحرب ضد لوبيات الفساد وضد العصابة في النقابة دخلتها وأنا مستعد لمواجهة الرصاص الحي والماء الحارق .. وبالتالي فان فساء التافهين الاغبياء الذين ينفعون من حيث أرادوا الاضرار ليس سوى فصل من فصول التسلية".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185188

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 05 Juillet 2019 à 09h 07m |           
كلام سليم ورد مقنع
لكن ليته ترفع عن السباب والشتيمة



Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin
    20:00: Ouganda - Sénégal
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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