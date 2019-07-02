برهان بسيس: إشاعة وفاة الرئيس شبيهة بليلة وفاة النبي

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - قال الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان اشاعة وفاة رئيس الجمهورية شبيهة بليلة وفاة النبي.
واضاف برهان بسيس " ما حصل شبيه باحداث سقيفة بني ساعدة ليلة وفاة النبي حينما تصارع الصحابة من اجل السلطة في وقت مازال الرسول يحتضر.
وتابع برهان بسيس " الذئاب والضباع واصحاب السياسات الخاصة حملوا سيوفهم في حين ان بقية الشعب كان خائفا على وضع البلاد.
واضاف برهان بسيس " ما حصل شبيه باحداث سقيفة بني ساعدة ليلة وفاة النبي حينما تصارع الصحابة من اجل السلطة في وقت مازال الرسول يحتضر.
وتابع برهان بسيس " الذئاب والضباع واصحاب السياسات الخاصة حملوا سيوفهم في حين ان بقية الشعب كان خائفا على وضع البلاد.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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