برهان بسيس: إشاعة وفاة الرئيس شبيهة بليلة وفاة النبي

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي برهان بسيس في مداخلة على قناة التاسعة ان اشاعة وفاة رئيس الجمهورية شبيهة بليلة وفاة النبي.واضاف برهان بسيس " ما حصل شبيه باحداث سقيفة بني ساعدة ليلة وفاة النبي حينما تصارع الصحابة من اجل السلطة في وقت مازال الرسول يحتضر.وتابع برهان بسيس " الذئاب والضباع واصحاب السياسات الخاصة حملوا سيوفهم في حين ان بقية الشعب كان خائفا على وضع البلاد.