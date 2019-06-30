الناصفي: الغنوشي كان لام على بنتو خير، قبل ما يلوم مؤسسة الرئاسة

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - قال حسونة الناصفي أمين عام حزب “مشروع تونس” لدى حضوره يوم الأحد 30 جوان 2019 في برنامج 7/7 غلى اذاعة أكسبريس إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان يجب أن يلوم إبنته التي نشرت خبر وفاة رئيس الجمهورية، لا أن يعتبر أن شفافية مؤسسة رئاسة الجمهورية حول صحة الباجي قائد السبسي خطأ إتصالي.
وكانت انتصار ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيتشرت يوم 27 جوان 2019 تدوينة تروج فيها لشائعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. قالت أنه تم تأكيد وفاة رئيس الجمهورية، واكدت أن محمد الناصر رئيس مجلس النواب سيتولى مهام الرئيس.
كما دعا حسونة الناصفي بعض وسائل الإعلام وبعض الصحفيين إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة وعدم نشر أي خبر دون التثبت من صحته.
من جهة أخرى، نفى ضيف البرنامج الأخبار التي راجت حول ترأس نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لإجتماع مع رؤساء الكتل بخصوص الفراغ في منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وكانت انتصار ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشيتشرت يوم 27 جوان 2019 تدوينة تروج فيها لشائعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. قالت أنه تم تأكيد وفاة رئيس الجمهورية، واكدت أن محمد الناصر رئيس مجلس النواب سيتولى مهام الرئيس.
كما دعا حسونة الناصفي بعض وسائل الإعلام وبعض الصحفيين إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة وعدم نشر أي خبر دون التثبت من صحته.
من جهة أخرى، نفى ضيف البرنامج الأخبار التي راجت حول ترأس نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لإجتماع مع رؤساء الكتل بخصوص الفراغ في منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان.
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Par:essoltan (France )
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