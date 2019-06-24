Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

طرد زوج النائبة سناء المرسني من شركة المحروقات الايطالية ENI بسب معارضتها رخصة برج الخضراء

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - نشرت الاثنين 24 جوان، النائبة عن كتلة حركة النهضة سناء المرسني تدوينة قالت من خلالها إن زوجها مُنع من دخول مقر عمله بشركة المحروقات الايطالية ENI وتم اعلامه بايقافه عن العمل.

وكشفت المرسني أن قرار ايقاف زوجها عن العمل جاء بعد تهديده في وقت سابق بأن موقف زوجته المعارض لرخصة برج الخضراء .
وعلّقت المرسني قائلة " من قام بالتهديد و من نفذ سيتحمل مسؤوليته كاملة و ساعبر عن رأيي اليوم و غدا و الترهيب لن يخيفني".


  
  
     
  
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    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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