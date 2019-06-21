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منذر قفراشي يشتكي النهضة للكيان الصهيوني ويؤكّد : أنا مستعد للتحالف مع الشيطان لإسقاط الخوانجية

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - نشر الناشط السياسي منذر قفراشي صورا له أمام علم الكيان الصهيوني على هامش مشاركته أول أمس الاربعاء 19 جوان، في قمة أوروبية انعقدت بالبرلمان الفرنسي بحضور مساعد وزير خارجية اسرائيل.

وقال قفراشي في تعليق على صوره إنه خصص كلمته للحديث عن "خطورة وجود الخوانجية في تونس و قانون الإقصاء" واضاف "كما قلت سابقا أنا مستعد للتحالف مع الشيطان لإسقاط الخوانجية و كل تحركاتي في خدمة تونس فقط".


وعلى خلفية حملة الانتقادات لصورته مع علم الكيان المحتل زعم منذر قفراش أنه لم يكن على علم بوجود مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي إلا بعد دخوله الإجتماع.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184342

Legitme  (Tunisia)  |Vendredi 21 Juin 2019 à 12h 24m |           
أحيانا أتسائل كيف لا يغفر الله للناس جميعا و ييدخلهم الجنة...الآن عرفت السبب فهذا يدعو الشيطان للتحالف و ليس الشيطان هو الذي يدعوه



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