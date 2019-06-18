صابر الوسلاتي يعلّق على تعديل القانون الانتخابي: يرحم نبيل !

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الثلاثاء 18 جوان على مصادقة مجلس نواب الشعب على تعديل القانون الانتخابي بأغلبية 130 صوت.
وقال صابر الوسلاتي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يرحم نبيل !".
وكان المترشّح للانتخابات الرئاسيّة، نبيل القروي، استنكر اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح الانتخابات والاستفتاء والذي سيتم بمقتضاه منعه من الترشّح للرئاسيّة.
وعلق بالقول في تصريح لـاذاعة "الجوهرة اف أم" "اليوم.. يوم أسود على تونس وعلى الديمقراطية التونسية"، واصفا القانون بـ "قانون العار" والنواب الذين صوتوا عليه بـ "نواب عار"، قبل ان يستدرك بالقول "باستثناء البعض منهم الذين رفضوا التصويت على هذا القانون".
وتابع بالقول إن ما حصل يعتبر "من أكبر الضربات ضد الديمقراطية وضد الانتخابات القادمة.. وتحيّل على الديمقراطية".
وبعد منعه من الترشح للرئاسيّة، شدّد القروي على اصراره للتقدم للانتخابات التشريعية بتقديم قائمات بالاضافة الى الاستمرار في الرئاسية، مشيرا الى مساع لبعض النواب للطعن في هذا القانون.
وأشار إلى أنه يستأثر بنحو 30 % من نوايا التصويت وخاصة من "الفئة المنسية" من الشعب التونسي، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه تم عشية اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، برمته، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين بأصواتهم ورفض 30 نائبا.
وقال صابر الوسلاتي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يرحم نبيل !".
وكان المترشّح للانتخابات الرئاسيّة، نبيل القروي، استنكر اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح الانتخابات والاستفتاء والذي سيتم بمقتضاه منعه من الترشّح للرئاسيّة.
وعلق بالقول في تصريح لـاذاعة "الجوهرة اف أم" "اليوم.. يوم أسود على تونس وعلى الديمقراطية التونسية"، واصفا القانون بـ "قانون العار" والنواب الذين صوتوا عليه بـ "نواب عار"، قبل ان يستدرك بالقول "باستثناء البعض منهم الذين رفضوا التصويت على هذا القانون".
وتابع بالقول إن ما حصل يعتبر "من أكبر الضربات ضد الديمقراطية وضد الانتخابات القادمة.. وتحيّل على الديمقراطية".
وبعد منعه من الترشح للرئاسيّة، شدّد القروي على اصراره للتقدم للانتخابات التشريعية بتقديم قائمات بالاضافة الى الاستمرار في الرئاسية، مشيرا الى مساع لبعض النواب للطعن في هذا القانون.
وأشار إلى أنه يستأثر بنحو 30 % من نوايا التصويت وخاصة من "الفئة المنسية" من الشعب التونسي، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه تم عشية اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء، برمته، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين بأصواتهم ورفض 30 نائبا.
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Par:bensa94 (France )
Sur: المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء برمته