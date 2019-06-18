نشطاء يقيمون صلاة الغائب على الراحل محمد مرسي في ساحة الحكومة بالقصبة

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- كشف الناشط السياسي ضمن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الثلاثاء 18 جوان عن تنظيم صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل محمد مرسي بساحة الحكومة بالقصبة.وأعلن سيف الدين مخلوف في نفس الاطار عن تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة المصرية بتونس تنديدا بوفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته.شكرًا لمن طرح فكرة أداء صلاة الغائب على روح الرئيس الشهيد محمد مرسي على الساعة الخامسة من مساء اليوم في ساحة القصبة ثم التوجه بعد ذلك نحو سفارة الطاغية الصهيوني للوقوف احتجاجا على جرائم النظام الانقلابي الدموي العميل .. هذا أقل الواجبسأكون هناك بإذن اللهوالاثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.وفي وقت سابق اليوم، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03: 00 تغ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.