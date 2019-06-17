هيثم المكي للسياسيين الانتهازيين: نبيل القروي يليق بكم فهو صناعتكم ردّت اليكم

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - هاجم كرونيكور اذاعة موزاييك هيثم المكي الأحد 16 جوان من وصفهم بالسياسيين والأحزاب الانتهازية التي صنعت نبيل القروي وعبدت له الطريق لخدمة مصالحهم قبل أن ينقلب عليهم حسب تعبيره.
وقال هيثم المكي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " النداء و النهضة و الجبهة و الإتحاد ساندوه كي رفض تطبيق القانون و تحدى الهايكا (اللي هي هيئة قضائية في مرتبة محكمة إبتدائية)، ساندوه كي ولى يلم في التبرعات من مشاهدي نسمة و يوزع فيها على الفقراء قدام الكاميرا، و ساندوه كي بنى شبكة دعائية و حزام إعلامي و سياسي في الجهات، ساندوه ضد كل من إنتقده، و إن لم يكن بصريح العبارة، فبالصمت و التواطؤ".
وتابع هيثم المكي " كان جات هاذي بلاد محترمة و فيها دولة، راهي حكاية نبيل القروي وفات عندها 3 سنين".
وختم هيثم المكي تدوينته قائلا " القروي هو الجزاء العادل لما إقترفتموه في حق رواحكم و بلادكم... تستاهلوا القروي يليق بيكم".
اقرأ أيضا: الصحبي بن فرج لهيثم المكي ... فتقتنا من بعضنا اما برجولية نحترمك وقناة نسمة ما تعديتش فيها
وقال هيثم المكي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " النداء و النهضة و الجبهة و الإتحاد ساندوه كي رفض تطبيق القانون و تحدى الهايكا (اللي هي هيئة قضائية في مرتبة محكمة إبتدائية)، ساندوه كي ولى يلم في التبرعات من مشاهدي نسمة و يوزع فيها على الفقراء قدام الكاميرا، و ساندوه كي بنى شبكة دعائية و حزام إعلامي و سياسي في الجهات، ساندوه ضد كل من إنتقده، و إن لم يكن بصريح العبارة، فبالصمت و التواطؤ".
وتابع هيثم المكي " كان جات هاذي بلاد محترمة و فيها دولة، راهي حكاية نبيل القروي وفات عندها 3 سنين".
وختم هيثم المكي تدوينته قائلا " القروي هو الجزاء العادل لما إقترفتموه في حق رواحكم و بلادكم... تستاهلوا القروي يليق بيكم".
اقرأ أيضا: الصحبي بن فرج لهيثم المكي ... فتقتنا من بعضنا اما برجولية نحترمك وقناة نسمة ما تعديتش فيها
En continu
- Hier 19:00 ليبيا.. السراج يعلن عن مبادرة لحل أزمة بلاده
- Hier 09:01 زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب نيوزيلندا
- Hier 00:32 الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..
- Hier 21:18 محاكمة عمر البشير تبدأ الأسبوع المقبل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
28°
|26°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|26°-19
|30°-19
|33°-22
|34°-25
|41°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 93 535) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 89 981) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 664) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 411) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 162) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 904) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 140) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 713) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 195) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 38 093) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 518) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 184) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 564) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 038) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 459) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 119) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 677) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 676) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 653) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 458) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:3azizou (Tunisia )
Sur:زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واسعة في صفوف النهضاويات