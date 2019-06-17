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هيثم المكي للسياسيين الانتهازيين: نبيل القروي يليق بكم فهو صناعتكم ردّت اليكم

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - هاجم كرونيكور اذاعة موزاييك هيثم المكي الأحد 16 جوان من وصفهم بالسياسيين والأحزاب الانتهازية التي صنعت نبيل القروي وعبدت له الطريق لخدمة مصالحهم قبل أن ينقلب عليهم حسب تعبيره.

وقال هيثم المكي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " النداء و النهضة و الجبهة و الإتحاد ساندوه كي رفض تطبيق القانون و تحدى الهايكا (اللي هي هيئة قضائية في مرتبة محكمة إبتدائية)، ساندوه كي ولى يلم في التبرعات من مشاهدي نسمة و يوزع فيها على الفقراء قدام الكاميرا، و ساندوه كي بنى شبكة دعائية و حزام إعلامي و سياسي في الجهات، ساندوه ضد كل من إنتقده، و إن لم يكن بصريح العبارة، فبالصمت و التواطؤ".
وتابع هيثم المكي " كان جات هاذي بلاد محترمة و فيها دولة، راهي حكاية نبيل القروي وفات عندها 3 سنين".

وختم هيثم المكي تدوينته قائلا " القروي هو الجزاء العادل لما إقترفتموه في حق رواحكم و بلادكم... تستاهلوا القروي يليق بيكم".

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