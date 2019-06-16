فنان الراب ''wagman'' في تونس يحبوني برشة خلاوني بحذاهم

Dimanche 16 Juin 2019
باب نات - قال فنان الراب " سواق مان" انه يريد مغادرة تونس نظرا لانه غير قادر على العيش فيها.
واضاف فنان الراب في مداخلة على قناة الحوار التونسي " في تونس "يحبوني برشة خلاوني بحذاهم".
وتابع فنان الراب " انا احب تونس ولكني في النهاية اعتبر نفسي أمريكيا مضيفا " التونسيون جيدون ولكنهم فوضويون.
وطالب فنان الراب بإدخاله السجن عوض ابقائه في تونس.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة رفضت يوم 13 جوان رفع تحجير السفر عن معنى الراب سواغ مان (عتاب زعيبط ) الذي تعلقت به قضيتي تحيل وغسل الاموال ...
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهّد بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالتحيل وغسل الأموال ضد “سواق مان” بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل بالبنك المركزي. كما تقرّر تجميد مبالغ مالية على ملكه في حدود 17 ميلون دينارا”.
و سواغ مان آثار مؤخرا ضجة في وسائل الاعلام بسبب مظهره الغريب وتحوزه بعدة اغراض ثمينة تقدر بالمليارات ... ..
واضاف فنان الراب في مداخلة على قناة الحوار التونسي " في تونس "يحبوني برشة خلاوني بحذاهم".
وتابع فنان الراب " انا احب تونس ولكني في النهاية اعتبر نفسي أمريكيا مضيفا " التونسيون جيدون ولكنهم فوضويون.
وطالب فنان الراب بإدخاله السجن عوض ابقائه في تونس.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة رفضت يوم 13 جوان رفع تحجير السفر عن معنى الراب سواغ مان (عتاب زعيبط ) الذي تعلقت به قضيتي تحيل وغسل الاموال ...
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهّد بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالتحيل وغسل الأموال ضد “سواق مان” بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل بالبنك المركزي. كما تقرّر تجميد مبالغ مالية على ملكه في حدود 17 ميلون دينارا”.
و سواغ مان آثار مؤخرا ضجة في وسائل الاعلام بسبب مظهره الغريب وتحوزه بعدة اغراض ثمينة تقدر بالمليارات ... ..
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur:الإسلام التونسي والاسلام الجزائري..