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العكرمي يعلّق على ترشّح قيس سعيد للرّئاسة: صوتو حلو ياسر يعمل الكيف...

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - قال الجمعة 14 جوان الناشط السياسي الأزهر العكرمي إنه يعتبر المرشّح للرئاسة قيس سعيّد أستاذا جامعيا محترما لكنه غير قادر على قيادة البلاد حسب تقديره.
وخلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم تابع العكرمي متهكّما " صوتو حلو ياسر كنت نسمعهم الأصوات هاكم في اذاعة لندن يعملو الكيف".




  
  
     
  
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