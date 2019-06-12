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''مهند النهضة'' يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوسامته

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين معتمد سيدي بوعلي الجديد في سوسة ''سامي العربي'' بكثير من التعليقات بسبب وسامته خاصة من الفتيات و النساء ،، و محمد العربي قيادي شاب في حركة النهضة من مواليد 1987 وهو لاعب و مدرب كرة سلة و استاذ تربية بدنية .



  
  
     
  
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