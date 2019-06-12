''مهند النهضة'' يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوسامته

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين معتمد سيدي بوعلي الجديد في سوسة ''سامي العربي'' بكثير من التعليقات بسبب وسامته خاصة من الفتيات و النساء ،، و محمد العربي قيادي شاب في حركة النهضة من مواليد 1987 وهو لاعب و مدرب كرة سلة و استاذ تربية بدنية .