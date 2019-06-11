ناجي جلول: نداء تونس في حاجة الى حبوب منع الحمل كي لا يتكاثر أكثر

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - قال ناجي جلول، الأمين العام لحركة نداء تونس ( شق المنستير) الاثنين 10 جوان أن حزب النداء بحاجة الى حبوب منع الحمل كي لا يتكاثر أكثر حسب تعبيره.
واعتبر جلّول في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم أنّ مشروع تونس وتحيا تونس ونداء تونس (شق الحمامات) كلهم أبناء نداء تونس الذي يتحمل مسؤولية الفشل في البلاد باعتبار أنّ الشراكة مع حركة النهضة كانت رعوانية.
وصرّح ناجي جلّول أنّ قنوات الاتصال ضعيفة بين ندائي تونس” مشيرا إلى أنّه أصبح من غير الممكن بناء حزب على شخص..
وأعلن جلّول عن مدونة الإصلاحات السياسية الكبرى في تونس التي سيعرضها الحزب في ظرف أسبوعين، مشيرا إلى أنّ إعادة بناء نداء تونس مهمة صعبة جدا لأنه ارتكب أخطاء وخسر جزءا من قواعده.. مضيفا “الأحزاب السياسية الكل لا مشاريع لديها، والمستقلّون ماذا لديهم من برامج سياسية ليقدموها؟؟”.
واعتبر جلّول في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم أنّ مشروع تونس وتحيا تونس ونداء تونس (شق الحمامات) كلهم أبناء نداء تونس الذي يتحمل مسؤولية الفشل في البلاد باعتبار أنّ الشراكة مع حركة النهضة كانت رعوانية.
وصرّح ناجي جلّول أنّ قنوات الاتصال ضعيفة بين ندائي تونس” مشيرا إلى أنّه أصبح من غير الممكن بناء حزب على شخص..
وأعلن جلّول عن مدونة الإصلاحات السياسية الكبرى في تونس التي سيعرضها الحزب في ظرف أسبوعين، مشيرا إلى أنّ إعادة بناء نداء تونس مهمة صعبة جدا لأنه ارتكب أخطاء وخسر جزءا من قواعده.. مضيفا “الأحزاب السياسية الكل لا مشاريع لديها، والمستقلّون ماذا لديهم من برامج سياسية ليقدموها؟؟”.
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Par:Hassen (Tunisia )
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