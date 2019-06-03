Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ya Hnayna  

جوهر بن مبارك يكشف.. إقبال اللومي تواطا مع نبيل القروي لفبركة سبر اراء مزيف

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان إقبال أللومي تواطأ مع القروي و قام بفبركة سبر آراء مزيّف بالكامل من اوّله إلى آخره و ان الجميع خدعوا و لا يزالون بكذبة كبرى و جريمة تحيّل بأتم معنى الكلمة.




وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
"ليست هذه المرّة الأولى ، عندي معلومات مؤكدة ان إقبال أللومي تواطأ مع القروي و قام بفبركة سبر آراء مزيّف بالكامل من اوّله إلى آخره . و ان الجميع خدعوا و لا يزالون بكذبة كبرى و جريمة تحيّل بأتم معنى الكلمة. المعلومات تؤكد أيضا ان الاستجواب لم يحصل أصلا و ان أرقاما تجعل القروي على راس المترشحين في نوايا التصويت تمّ التفاوض فيها و كتابتها على الورق من طرف اللومي في مكتب القروي نفسه. و يبدو ان علاقات مالية ضخمة تربط اللومي و القروي ساعدت على تنفيذ الطرفين لهذه الجريمة."

  
  
     
  
rtt-0de4113488f0a71b481356dfa06a3296-2019-06-03 11:27:47






1 de 1 commentaires pour l'article 183383

Karimyousef  (France)  |Lundi 03 Juin 2019 à 11h 35m |           
Donc ce kharoui n'a pas changé,il continue ses tricheries.il faudrait reconnaître que le faux sondage est une grande tromperie qu'il est absolument nécessaire de dénoncer.



En continu

الاثنين 03 جوان 2019 | 29 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:36 16:08 12:24 05:00 03:08
28°
 31° % 32 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2133°-2236°-2330°-2139°-23
  • Avoirs en devises
    13141,3

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33191 DT        1$ =2,98895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   123,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559563069|183383 4082|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires