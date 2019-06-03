Lundi 03 Juin 2019
باب نات - كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان إقبال أللومي تواطأ مع القروي و قام بفبركة سبر آراء مزيّف بالكامل من اوّله إلى آخره و ان الجميع خدعوا و لا يزالون بكذبة كبرى و جريمة تحيّل بأتم معنى الكلمة.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
"ليست هذه المرّة الأولى ، عندي معلومات مؤكدة ان إقبال أللومي تواطأ مع القروي و قام بفبركة سبر آراء مزيّف بالكامل من اوّله إلى آخره . و ان الجميع خدعوا و لا يزالون بكذبة كبرى و جريمة تحيّل بأتم معنى الكلمة. المعلومات تؤكد أيضا ان الاستجواب لم يحصل أصلا و ان أرقاما تجعل القروي على راس المترشحين في نوايا التصويت تمّ التفاوض فيها و كتابتها على الورق من طرف اللومي في مكتب القروي نفسه. و يبدو ان علاقات مالية ضخمة تربط اللومي و القروي ساعدت على تنفيذ الطرفين لهذه الجريمة."
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
"ليست هذه المرّة الأولى ، عندي معلومات مؤكدة ان إقبال أللومي تواطأ مع القروي و قام بفبركة سبر آراء مزيّف بالكامل من اوّله إلى آخره . و ان الجميع خدعوا و لا يزالون بكذبة كبرى و جريمة تحيّل بأتم معنى الكلمة. المعلومات تؤكد أيضا ان الاستجواب لم يحصل أصلا و ان أرقاما تجعل القروي على راس المترشحين في نوايا التصويت تمّ التفاوض فيها و كتابتها على الورق من طرف اللومي في مكتب القروي نفسه. و يبدو ان علاقات مالية ضخمة تربط اللومي و القروي ساعدت على تنفيذ الطرفين لهذه الجريمة."
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Par:karimyousef (France )
Sur: جوهر بن مبارك يكشف.. إقبال اللومي تواطا مع نبيل القروي لفبركة سبر اراء مزيف