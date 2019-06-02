نور الدين البحيري: أي مرشح ستدعمه النهضة سيفوز بالرئاسة

Dimanche 02 Juin 2019



باب نات

- قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري الأحد 2 جوان أن حركة النهضة معنية بالانتخابات الرئاسية وستدعم مرشحا بعينه إما أن يكون من قيادات الحركة أو من خارجها.وأكد نور الدين البحيري على اذاعة اكسبرس اف أم أن أي مرشح ستدعمه حركة النهضة، سيفوز خلال الإنتخابات الرئاسية.وفي علاقة بإعلان نبيل القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال البحيري أن حق الترشح إلى الإنتخابات الرئاسية المقبلة مضمون لكل مواطن تونسي وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الوحيدة التي يخول لها الحكم على قانونية الترشح من عدمه.