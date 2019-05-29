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قناة تونسنا تعتذر على تصريحات مسؤول سابق في الإفريقي تمنى سقوط ملعب رادس على جمهور الترجي

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - أثار الإداري السابق بالنادي الإفريقي "علي علولو"صدمة الجمهور الرياضي التونسي و ذلك خلال حضوره ضيفا في برنامج رياضي على قناة تونسنا.

ورفض علي علولو إبداء رأيه في مباراة الترجي الحاسمة مع الوداد البيضاوي المغربي ضمن نهائي البطولة الافريقية، قبل أن يتمنى بصوت خافت سقوط مدرجات ملعب رادس على رؤوس جماهير الترجي.


وقدمت قناة تونسنا اعتذارا من تصريحات المسؤول السابق في الافريقي في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك جاء فيه " يعتذر فريق "سبور تونسنا" عما ورد على لسان ضيف البرنامج "علي علولو:
" في غفلة من الجميع في حق جماهير الترجي الرياضي التونسي .
و نؤكد ان ما حصل لا يتحمل مسؤوليته الا الضيف المذكور.
علما و ان قناة تونسنا و كل عناصر فريق "سبور تونسنا" تساند ممثل كرة القدم التونسية و جمهور الترجي الرياضي التونسي المساندة المطلقة في نهائي رابطة ابطال افريقيا يوم الجمعة القادم و تتمنى لشيخ الاندية التونسية الفوز بأغلى الألقاب للموسم الثاني على التوالي في مئوية الترجي."

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183130

Raisonnable  (Tunisia)  |Mercredi 29 Mai 2019 à 11h 07m |           
يعكس انحطاطا و نزولا الى ما تحت القاع. عينة من المسؤولين من ألناء الصبايحية اللذين مُكّن لهم من طرف الاستعمار اللذى يكن الحقد لتونس. هم جنود المستعمر بجنسية تونسية و امتيازات فرنسية . همكلهم من السبسي و جماعة بورقيبة و من مكنو من تقد المناصب ليكونو خنجرا في قلب الشعب التونسي.
المفروض انيحاكم و يسجن فالمسألة لا علاقة لها بالرياضة و لوتمنى الخسارة للترجى فلن يلومه أحد و لن. يغير شيء و لكن أن يتمنى الموت لمواطنين من شباب تونس المغروم بالكورة فهذا لا يغتفر. و من يدرى لعل كارثة. تطبخ من هذا النوع تقودها أطراف مشبوهة لضرب الديمقراطية و نشر الفوضى فموت آلاف المشجعين ستكون نكبة تهز تونس لا يسهل الشفاء منها.
اقل شيء فتح تحقيق ضد هذا المنحط و كنسه من كل مسؤولية و حوار صحفى



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