قناة تونسنا تعتذر على تصريحات مسؤول سابق في الإفريقي تمنى سقوط ملعب رادس على جمهور الترجي

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - أثار الإداري السابق بالنادي الإفريقي "علي علولو"صدمة الجمهور الرياضي التونسي و ذلك خلال حضوره ضيفا في برنامج رياضي على قناة تونسنا.
ورفض علي علولو إبداء رأيه في مباراة الترجي الحاسمة مع الوداد البيضاوي المغربي ضمن نهائي البطولة الافريقية، قبل أن يتمنى بصوت خافت سقوط مدرجات ملعب رادس على رؤوس جماهير الترجي.
وقدمت قناة تونسنا اعتذارا من تصريحات المسؤول السابق في الافريقي في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك جاء فيه " يعتذر فريق "سبور تونسنا" عما ورد على لسان ضيف البرنامج "علي علولو:
" في غفلة من الجميع في حق جماهير الترجي الرياضي التونسي .
و نؤكد ان ما حصل لا يتحمل مسؤوليته الا الضيف المذكور.
علما و ان قناة تونسنا و كل عناصر فريق "سبور تونسنا" تساند ممثل كرة القدم التونسية و جمهور الترجي الرياضي التونسي المساندة المطلقة في نهائي رابطة ابطال افريقيا يوم الجمعة القادم و تتمنى لشيخ الاندية التونسية الفوز بأغلى الألقاب للموسم الثاني على التوالي في مئوية الترجي."
ورفض علي علولو إبداء رأيه في مباراة الترجي الحاسمة مع الوداد البيضاوي المغربي ضمن نهائي البطولة الافريقية، قبل أن يتمنى بصوت خافت سقوط مدرجات ملعب رادس على رؤوس جماهير الترجي.
وقدمت قناة تونسنا اعتذارا من تصريحات المسؤول السابق في الافريقي في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك جاء فيه " يعتذر فريق "سبور تونسنا" عما ورد على لسان ضيف البرنامج "علي علولو:
" في غفلة من الجميع في حق جماهير الترجي الرياضي التونسي .
و نؤكد ان ما حصل لا يتحمل مسؤوليته الا الضيف المذكور.
علما و ان قناة تونسنا و كل عناصر فريق "سبور تونسنا" تساند ممثل كرة القدم التونسية و جمهور الترجي الرياضي التونسي المساندة المطلقة في نهائي رابطة ابطال افريقيا يوم الجمعة القادم و تتمنى لشيخ الاندية التونسية الفوز بأغلى الألقاب للموسم الثاني على التوالي في مئوية الترجي."
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