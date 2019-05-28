صفاقس: شاب ينهي حياة والدته ''بساطور''

Mardi 28 Mai 2019
أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على قتل أمه بطريق المطار زنقة السردينة موجها لها 3 ضربات بساطور .
ووفق الصفحة الرسمية لشرطة النجدة فان والدته لامته على حرق دراجته النارية فتسلح بساطور وسدد لها 3 طعنات كانت كافية لقتلها .
هذا وبعد فراره تمكنت فرقة النجدة من القبض عليه وحجز أداة الجريمة وتقديمه للمقر الأمني لمواصلة الابحاث.
وتمت معاينة الجثة من طرف النيابة العمومية وأذنت بنقلها وعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
ووفق الصفحة الرسمية لشرطة النجدة فان والدته لامته على حرق دراجته النارية فتسلح بساطور وسدد لها 3 طعنات كانت كافية لقتلها .
هذا وبعد فراره تمكنت فرقة النجدة من القبض عليه وحجز أداة الجريمة وتقديمه للمقر الأمني لمواصلة الابحاث.
وتمت معاينة الجثة من طرف النيابة العمومية وأذنت بنقلها وعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
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