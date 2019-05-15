سلمى اللومي تتخلّى عن السّبسي وتستقيل من الرئاسة لتلتحق بنداء تونس شق الحمامات

Mercredi 15 Mai 2019



باب نات

- قدمت مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، استقالتها من مصبها لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتسجّل بذلك الاستقالة الثالثة من نفس المنصب بعد استقالة كل من سليم العزابي ومن قبله رضا بالحاج.وحسب ما ذكرته الاربعاء 15 ماي فإن اللومي خيّرت الالتحاق بنداء تونس "شق الحمامات" بزعامة سفيان طوبال بعد مشاركتها مؤخرا في اجتماع قيادات شق الحمامات.وفي بلاغ لرئاسة الجمهورية, أعرب رئيس الدولة لسلمى اللومي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة أدائها لمهامها، متمنيًّا لها التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة، مذكّرا بأنّ مؤسّسة رئاسة الجمهورية تظلّ مؤسّسة محايدة وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسيّة." يذكر أن رئيس الجمهورية كان عين يوم 01 نوفمبر 2018 سلمى اللومي الرقيق، وزيرة مديرة للديوان الرئاسي التي شغلت خطة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ 6 فيفري 2015 مع حكومة الحبيب الصيد (الحكومة الأولى بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014)، وواصلت مهامها على الوزارة نفسها مع حكومة يوسف الشاهد إلى حين تعيينها وزيرة مديرة للديوان الرئاسي في نوفمبر 2018.ويشار ان سلمى اللومي الرقيق هي من الشخصيات المؤسسة لحزب حركة نداء تونس.