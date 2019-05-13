صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تداولت الاثنين 13 ماي صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة تظهر أن المخرج التونسي رؤوف كوكة قام بفبركة الكاميرا الخفية التي يتم بثّها على قناة 218 الليبية.
وقد حقّقت حلقة الكاميرا الخفية لرؤوف كوكة التي تم تصويرها في بنزرت نسب مشاهدة عالية قبل أن تثير جدلا واسعا بعد أن اتضح أنها مفبركة واعتبر النشطاء أن ما حصل فضيحة كبيرة لرؤوف كوكة.
الفيديو الدقيقة 3و13ث
وقد حقّقت حلقة الكاميرا الخفية لرؤوف كوكة التي تم تصويرها في بنزرت نسب مشاهدة عالية قبل أن تثير جدلا واسعا بعد أن اتضح أنها مفبركة واعتبر النشطاء أن ما حصل فضيحة كبيرة لرؤوف كوكة.
الفيديو الدقيقة 3و13ث
1 de 1 commentaires pour l'article 182237
En continu
- 09:24 الآليكا و مخاطر التبعية
- Hier 23:51 الرياح القوية تتسبب في وفاة شاب في بنزرت
- Hier 11:59 عبير البناني تقع في شراك الكاميرا الخفية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:45
|19:20
|16:04
|12:23
|05:13
|03:29
|
14°
|15°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|15°-14
|20°-14
|24°-15
|20°-13
|32°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 61 698) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 257) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 467) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 293) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 890) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 614) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 570) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 618) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 858) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 316) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 34 125) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 854) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 495) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 757) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 656) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 925) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 725) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 983) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 628) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 365) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:Devil (France )
Sur: صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية