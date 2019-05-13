صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية

Lundi 13 Mai 2019



باب نات

- تداولت الاثنين 13 ماي صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة تظهر أن المخرج التونسي رؤوف كوكة قام بفبركة الكاميرا الخفية التي يتم بثّها على قناة 218 الليبية.وقد حقّقت حلقة الكاميرا الخفية لرؤوف كوكة التي تم تصويرها في بنزرت نسب مشاهدة عالية قبل أن تثير جدلا واسعا بعد أن اتضح أنها مفبركة واعتبر النشطاء أن ما حصل فضيحة كبيرة لرؤوف كوكة.