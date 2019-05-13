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صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكاميرا الخفية

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تداولت الاثنين 13 ماي صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة تظهر أن المخرج التونسي رؤوف كوكة قام بفبركة الكاميرا الخفية التي يتم بثّها على قناة 218 الليبية.

وقد حقّقت حلقة الكاميرا الخفية لرؤوف كوكة التي تم تصويرها في بنزرت نسب مشاهدة عالية قبل أن تثير جدلا واسعا بعد أن اتضح أنها مفبركة واعتبر النشطاء أن ما حصل فضيحة كبيرة لرؤوف كوكة.


الفيديو الدقيقة 3و13ث

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182237

Devil  (France)  |Lundi 13 Mai 2019 à 13h 38m |           
Raouf Kouka n'a rien à prouver: l'humour Kouka est une marque très souvent copiée mais jamais égalée.
Tout ce que fait Raouf Kouka, j'achète...même si c'est truqué ! c'est subtile, propre et plaisant. Il maîtrise l'art de faire rire sans gêne.



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