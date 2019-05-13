برهان بسيس مستغيثا بالأولياء الصالحين : مدد يا مرسي أبو العباس ...مدد يا زين العابدين بن علي!

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك رد الناشط السياسي و القيادي السابق في حركة نداء تونس برهان بسيس على تدوينة القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي و الذي قال فيها أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهب ماقدره ثلاثين الف مليون دولار اي ما يعادل ديون تونس الخارجية ،و اعتبر بسيس ان هذا الرقم سريالي شأنه شأن مشروع كلية الطب في المدنين التي تستعد هذه السنة لتخريج أول دفعة من الأطباء و ذلك في إشارة ساخرة إلى وعد المكي أثناء توليه وزارة الصحة بإنشاء كلية طب بمدنين و هو وعد لم يتحقق
و أضاف بسيس و أنه و بحسب معطيات عبد اللطيف المكي فإن بن علي "عبقري " معددا المنجزات الإقتصادية في عهده وقدرته رغم ذلك فقد وجد 30 الف مليون دولار لسرقتها .
وختم بسيس تدوينته الساخرة بتشبيه بن علي بالأولياء الصالحين حيث قال "مدد يا المرسي بن عباس ...مدد يا زين العابدين "
وهذا نص التدوينة كاملة :
" السيد عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة تحدث عن ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهب من تونس ما قدره أكثر من ثلاثين ألف مليون دولار !!!! ما يمكن تونس حسب السيد المكي من تسديد كل ديونها الخارجية !!!
طبعا بغض النظر عن سريالية الرقم التي تعادل تماما واقعية مشروع كلية الطب في مدنين التي تستعد هذه السنة لتخريج اول دفعة من الأطباء تماما كما وعد به السيد المكي حين كان وزيرا للصحة في حكومة النهضة ، بغض النظر عن هذه التفاصيل ، فإن الملاحظات الرشيقة التي أبداها السيد المكي بخصوص عودة الرئيس السابق تؤكد بما يدع مجالا للشك عبقرية زين العابدين بن علي وفرادة حكمه :
كيف لا وبن علي ترك للتونسيين يوم مغادرته صندوقا للأجيال بمقدار ثلاثة آلاف مليار خارج ميزانية الدولة تم صرفه في فترة سنة واحدة من الحكم الرشيد بعد تسلم الثوار للحكم في البلاد ، كما ترك نسب نمو اقتصادي في حدود الخمسة بالمائة بعد أزمة اقتصادية عصفت بالعالم سنة 2008 لم تسلم منها دول الخليج الغنية ، وترك دينارا يساوي ويقترب كثيرا من قيمة الأورو وترك عجزا تجاريا محدودا وترك كيلو الطماطم 350 مليم والبطاطا 500 مليم وحارة العظم 300 مليم وكيلو لحم العلوش 12 دينار .....
ترك كل ذلك وأكثر ، ووجد ما يكفي لسرقة ثلاثين ألف مليون دولار !!!!
خلاصة القول ، بن علي حسب السيد المكي ، عبقري زمانه !!!
مدد ....مدد......يا مرسي ابو العباس ...يا زين العابدين ...مدد"
و أضاف بسيس و أنه و بحسب معطيات عبد اللطيف المكي فإن بن علي "عبقري " معددا المنجزات الإقتصادية في عهده وقدرته رغم ذلك فقد وجد 30 الف مليون دولار لسرقتها .
وختم بسيس تدوينته الساخرة بتشبيه بن علي بالأولياء الصالحين حيث قال "مدد يا المرسي بن عباس ...مدد يا زين العابدين "
وهذا نص التدوينة كاملة :
" السيد عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة تحدث عن ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهب من تونس ما قدره أكثر من ثلاثين ألف مليون دولار !!!! ما يمكن تونس حسب السيد المكي من تسديد كل ديونها الخارجية !!!
طبعا بغض النظر عن سريالية الرقم التي تعادل تماما واقعية مشروع كلية الطب في مدنين التي تستعد هذه السنة لتخريج اول دفعة من الأطباء تماما كما وعد به السيد المكي حين كان وزيرا للصحة في حكومة النهضة ، بغض النظر عن هذه التفاصيل ، فإن الملاحظات الرشيقة التي أبداها السيد المكي بخصوص عودة الرئيس السابق تؤكد بما يدع مجالا للشك عبقرية زين العابدين بن علي وفرادة حكمه :
كيف لا وبن علي ترك للتونسيين يوم مغادرته صندوقا للأجيال بمقدار ثلاثة آلاف مليار خارج ميزانية الدولة تم صرفه في فترة سنة واحدة من الحكم الرشيد بعد تسلم الثوار للحكم في البلاد ، كما ترك نسب نمو اقتصادي في حدود الخمسة بالمائة بعد أزمة اقتصادية عصفت بالعالم سنة 2008 لم تسلم منها دول الخليج الغنية ، وترك دينارا يساوي ويقترب كثيرا من قيمة الأورو وترك عجزا تجاريا محدودا وترك كيلو الطماطم 350 مليم والبطاطا 500 مليم وحارة العظم 300 مليم وكيلو لحم العلوش 12 دينار .....
ترك كل ذلك وأكثر ، ووجد ما يكفي لسرقة ثلاثين ألف مليون دولار !!!!
خلاصة القول ، بن علي حسب السيد المكي ، عبقري زمانه !!!
مدد ....مدد......يا مرسي ابو العباس ...يا زين العابدين ...مدد"
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: برهان بسيس مستغيثا بالأولياء الصالحين : مدد يا مرسي أبو العباس ...مدد يا زين العابدين بن علي!