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المكي يدعو بن علي للعودة إلى تونس وارجاع ال30 ألف مليون دولار المنهوبة

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - دعا الأحد 12 ماي القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، الرئيس السابق زين العابدين بن علي للعودة إلى تونس وتسليم نفسه للعدالة مشدّدا على أن بن علي هارب من العدالة وليس مطرودا أو منفيا.

كما دعا المكي في تدوينة على الفايسبوك بن علي إلى ارجاع الأموال المنهوبة التى من شأنها أن تمسح ديون تونس قائلا " وعلى بن علي أن يعيد كل ما لديه من أموال منهوبة في البنوك الاجنبية والتي تقدرها بعض المصادر بأكثر من ثلاثين الف مليون دولار هي كفيلة بمسح كل ديون تونس الخارجية".


وبخصوص ما يروج حول الحالة الصحية الحرجة لبن علي، قال المكي إنه في حال ثبوت مرضه فيمكن للقضاء أن يتعامل مع الوضعية بما يراه تخفيفا لأسباب انسانية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182199

Essoltan  (France)  |Dimanche 12 Mai 2019 à 14h 26m |           
Apparemment il " Ben Ali " nous a pas compris sinon il aurait rendu l'Argent volé et il sera le bienvenue en Tunisie .
Après il aura affaire à la justice comme tout citoyen responsable de ses actes .



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