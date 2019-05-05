النهضة تتهم سيقما كونساي بالتلاعب بالمعطيات والأرقام لتوجيه الرأي العام

Dimanche 05 Mai 2019



باب نات

- اتهمت السبت 4 ماي، حركة النهضة، مؤسسة سيقما كونساي لسبر الآراء بالتلاعب بالمعطيات والأرقام في إطار تمشي لتوجيه الرأي العام .وعبرت الحركة في بيان لها، عن استغرابها من نتائج سبر الآراء الأخير لسيقما كونساي في علاقة بنوايا التصويت للاتخابات الرئاسية الذي تصدّرته النهضة ب18 بالمائة متقدّمة على حركة تحيا تونس الذي حل ثانيا ب16 بالمائة والحزب الدستوري الحر الذي احتل المرتبة الثالثة ب14 بالمائة.وقالت الحركة إن هذه النتائج "نزلت بحظوظ حركة النهضة في التشريعات المقبلة وبطريقة لا يمكن تفسيرها او تبريرها من نسبة 33 بالمائة في شهر فيفري 2019 الى 18 بالمائة في موفى شهر افريل المنصرم، مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية".وشدّدت الحركة على رفضها لهذا التلاعب بالأرقام داعية الأطراف المعنية لوضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها.