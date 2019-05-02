صورة اليوم : في احتفال عيد الشغل بقصر المؤتمرات...حافظ تحت ال''baffle''

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - تداولت الخميس 2 ماي صفحات الفايسبوك صورة لزعيم شق المنستير بحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، خلال الاحتفال بعيد الشغل الذي انتظم الاربعاء 1 ماي بقصر المؤتمرات بإشراف الرؤساء الثلاثة.
وظهر حافظ السبسي وهو يجلس في أقصى يمين الصف الأول تحت مكبّر الصوت في مشهد أثار عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك.
وعلّق عديد النشطاء بالقول "حافظ ما لقاش بلاصة في الصف الأول بعد أن استولى طوبال على كرسيه ... مشا جاب كرسي وقعد تحت البافل" فيما اعتبر آخرون أنه يذكّر بالمدعوين في حفلات الزفاف الذين لا يجدون مكانا في المقدّمة فيجلسون قرب مضخّم الصوت ".
وظهر حافظ السبسي وهو يجلس في أقصى يمين الصف الأول تحت مكبّر الصوت في مشهد أثار عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك.
وعلّق عديد النشطاء بالقول "حافظ ما لقاش بلاصة في الصف الأول بعد أن استولى طوبال على كرسيه ... مشا جاب كرسي وقعد تحت البافل" فيما اعتبر آخرون أنه يذكّر بالمدعوين في حفلات الزفاف الذين لا يجدون مكانا في المقدّمة فيجلسون قرب مضخّم الصوت ".
1 de 1 commentaires pour l'article 181649
En continu
- Hier 22:06 برشلونة يفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة
- Hier 21:51 محمد المنصف تشي جيفارا..
- Hier 18:35 المستقبل الرياضي بجمال يتوج بكاس تونس للرقبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
23°
|23°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-16
|23°-16
|20°-14
|21°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 844) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 885) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 062) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 846) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 257) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 387) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 248) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 605) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 270) عبير موسى امام القضاء
( 37 427) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 345) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 061) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 294) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 813) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 239) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 121) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 973) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 009) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 746) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 28 734) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:mongi (Tunisia )
Sur: محمد عبو : ''الخماسية القادمة سوف تكون عجافا .. ويجب انتخاب الأشخاص الذين يحترمون قوانين الدولة ومؤسساتها''