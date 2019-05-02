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صورة اليوم : في احتفال عيد الشغل بقصر المؤتمرات...حافظ تحت ال''baffle''

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - تداولت الخميس 2 ماي صفحات الفايسبوك صورة لزعيم شق المنستير بحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، خلال الاحتفال بعيد الشغل الذي انتظم الاربعاء 1 ماي بقصر المؤتمرات بإشراف الرؤساء الثلاثة.

وظهر حافظ السبسي وهو يجلس في أقصى يمين الصف الأول تحت مكبّر الصوت في مشهد أثار عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك.


وعلّق عديد النشطاء بالقول "حافظ ما لقاش بلاصة في الصف الأول بعد أن استولى طوبال على كرسيه ... مشا جاب كرسي وقعد تحت البافل" فيما اعتبر آخرون أنه يذكّر بالمدعوين في حفلات الزفاف الذين لا يجدون مكانا في المقدّمة فيجلسون قرب مضخّم الصوت ".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181649

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 02 Mai 2019 à 14h 09m |           
...Vous voulez dire qu'il est très mal placé ??



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