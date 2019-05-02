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في مبادرة رائعة، شركة في القيروان توفّر شاحنات لنقل عاملات الفلاحة

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - أعلنت الاربعاء 1 ماي، شركة sebri في القيروان، عن توفير شاحنات لنقل المرأة العاملة في الوسط الريفي في ظروف طيبة.
وقد لاقت مبادرة الشركة لصاحبها الحبيب السبري استحسانا كبيرا على موقع الفايسبوك حيث وصفها النشطاء بالمبادرة الرائعة وعلّقوا قائلين "الحل يكون بالفعلا موش بالكلام والوعود الكاذبة".

وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق تنفيذ منظومة "احميني" المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي التي ستكون انطلاقتها من معتمدية الشبيكة بالقيروان.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181630

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 02 Mai 2019 à 10h 59m |           
الشاحنات لم تصنع لنقل البشر إنما لنقل السلع والحيوانات أما البشر فينقلون في السيارات والحافلات لكن في البلدان التي لا تحترم الإنسان ينقل البشر بالشاحنات وحتى الجرارات



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