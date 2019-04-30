الشاهد يعد بتوفير حافلة لنقل عائلات ضحايا السبالة لزيارة أبنائهم الجرحى.. ويخل بوعده

Mardi 30 Avril 2019



باب نات

- قال عائلات ضحايا السبّالة الذين استضافهم الاثنين 29 أفريل معز بن غربية على قناة قرطاج + إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وخلال زيارته لهم وعد بتوفير حافلة لهم لزيارة أبنائهم الجرحي المقيمين في مستشفيات صفاقس وسيدي بوزيد.وأكّد العائلات أن الشاهد أخل بوعده ولم يفي به مشيرين إلى أنهم لا يزالون إلى الآن ينتظرون هذه الحافلة التي لم تأتي.يذكر أنه تم نقل المصابين الـ19 في حادثة السبالة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و مستشفى سهلول بسوسة، و المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.