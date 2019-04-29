مسعود البرزاني يستقبل خالد شوكات

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - أعلن القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس كردستان العراق مسعود البرزاني استقبله في مدينة اربيل.
ونشر خالد شوكات صورة له مع مسعود البرزاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك اضافة الى تدوينة جاء فيها " استقبال الزعيم الكردي ورئيس كردستان السيد مسعود البرزاني للمدير التنفيذي لحركة نداء تونس د.خالد شوكات اليوم الاثنين 29 افريل 2019 في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق
ونشر خالد شوكات صورة له مع مسعود البرزاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك اضافة الى تدوينة جاء فيها " استقبال الزعيم الكردي ورئيس كردستان السيد مسعود البرزاني للمدير التنفيذي لحركة نداء تونس د.خالد شوكات اليوم الاثنين 29 افريل 2019 في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق
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Par:slimene (France )
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