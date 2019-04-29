Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Yamalekan Qalbi 3  

مسعود البرزاني يستقبل خالد شوكات

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - أعلن القيادي في حزب نداء تونس خالد شوكات في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس كردستان العراق مسعود البرزاني استقبله في مدينة اربيل.

ونشر خالد شوكات صورة له مع مسعود البرزاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك اضافة الى تدوينة جاء فيها " استقبال الزعيم الكردي ورئيس كردستان السيد مسعود البرزاني للمدير التنفيذي لحركة نداء تونس د.خالد شوكات اليوم الاثنين 29 افريل 2019 في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق



  
  
     
  
rtt-d6acde78f34c4cb53bedae3b5c5a0738-2019-04-29 16:46:36






3 de 3 commentaires pour l'article 181440

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 29 Avril 2019 à 17h 33m |           
صورة لا معنى لها والأهم لماذا تحول الى منطقة تعرف بقاعة عمليات الكيان الصهيوني ضد الربيع العربي ؟

Keyser3050  (France)  |Lundi 29 Avril 2019 à 17h 16m |           
فندق صحّ النوم

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 29 Avril 2019 à 17h 14m |           
خالد شوكات شخص مريب غير واضح وله خلفيات مريبة
على اي اساس استقبله رئيس كردستان العراق وباي صفة؟
وما هو موضوع الزيارة وما هي نتئجها؟
ثم من تكفل بمصاريف الزيارة ولماذا؟



En continu

الاثنين 29 أفريل 2019 | 23 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:08 16:02 12:24 05:27 03:50
21°
 20° % 43 :الرطــوبة
تونــس 12°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1221°-1121°-1223°-1524°-17
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556557710|181440 1900|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires