هيئة حماية المعطيات الشخصية تكذّب جمعية ''عيش تونسي'' وتحذّرها من امكانية تتبّعها جزائيا

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - أصدرت الخميس 25 أفريل، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا كذّبت من خلاله تصريحات الممثل القانوني لجمعية "عيش تونسي" التى قال فيها إن الجمعية تحصّلت من الهيئة على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة المعطيات الشخصية.
واكدت الهيئة أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الإتصال التي جمّعتها في إطار الإستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص.
ودعت الهيئة جمعية عيش تونسي لوضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
واكدت الهيئة أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الإتصال التي جمّعتها في إطار الإستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص.
ودعت الهيئة جمعية عيش تونسي لوضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
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