فتحي المولدي : مدام فمّا أموات يصوّتوا طبيعي بش نلقاو أموات يتبرّعوا

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج إذاعة " ifm " ان كشف دائرة المحاسبات عن تمويل قوائم انتخابية مستقلة من قبل أحزاب في البلديات يشير إلى التجاوزات في الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف فتحي المولدي " ما أثار انتباهي هو ان التقرير لم يحتوي دليلا حول وجود تمويلات أجنبية وهو ما يشير الى قدرة الأحزاب على التمويه في هذا الجانب.
وتابع فتحي المولدي قائلا "مادام فما أموات يصوّتوا في الانتخابات من الطبيعي أن نجد أموات يتقدّمون بتبرّعات" واعتبر أن التقرير يكشف مدى تلوث المناخ السياسي في البلاد.
وكانت محكمة المحاسبات أعلنت أن 138 قائمة انتخابية، دخلت الإنتخابات البلدية الماضية (ماي 2018)، لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية، منها 80 قائمة مستقلة و43 قائمة حزبية و15 قائمة ائتلافية.
كما جاء في التقرير العام الذي قدمت ملخصا لأهم نتائجه، محكمة المحاسبات، يوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018، أن من بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، تحتل قائمات حركة نداء تونس المرتبة الأولى ب15 قائمة، تحصلت على 63 مقعدا، تليها 7 قائمات من حركة مشروع تونس، تحصلت على 19 مقعدا، ثم قائمات من ائتلاف الإتحاد المدني وائتلاف الجبهة الشعبية، ب6 قائمات لكل منهما (12 مقعدا لائتلاف الإتحاد المدني و10 مقاعد للجبهة الشعبية).
كما كشفت محكمة المحاسبات، أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة، بين سنوات 2016 و2018، "تضمنت هويّات وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرّعا، بيّنت سجلاّت الحالة المدنية أنهم متوفون في تاريخ التبرّع، ومنهم 25 شخصا تراوحت تواريخ وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرّع.
وأضاف فتحي المولدي " ما أثار انتباهي هو ان التقرير لم يحتوي دليلا حول وجود تمويلات أجنبية وهو ما يشير الى قدرة الأحزاب على التمويه في هذا الجانب.
وتابع فتحي المولدي قائلا "مادام فما أموات يصوّتوا في الانتخابات من الطبيعي أن نجد أموات يتقدّمون بتبرّعات" واعتبر أن التقرير يكشف مدى تلوث المناخ السياسي في البلاد.
وكانت محكمة المحاسبات أعلنت أن 138 قائمة انتخابية، دخلت الإنتخابات البلدية الماضية (ماي 2018)، لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية، منها 80 قائمة مستقلة و43 قائمة حزبية و15 قائمة ائتلافية.
كما جاء في التقرير العام الذي قدمت ملخصا لأهم نتائجه، محكمة المحاسبات، يوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018، أن من بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، تحتل قائمات حركة نداء تونس المرتبة الأولى ب15 قائمة، تحصلت على 63 مقعدا، تليها 7 قائمات من حركة مشروع تونس، تحصلت على 19 مقعدا، ثم قائمات من ائتلاف الإتحاد المدني وائتلاف الجبهة الشعبية، ب6 قائمات لكل منهما (12 مقعدا لائتلاف الإتحاد المدني و10 مقاعد للجبهة الشعبية).
كما كشفت محكمة المحاسبات، أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة، بين سنوات 2016 و2018، "تضمنت هويّات وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرّعا، بيّنت سجلاّت الحالة المدنية أنهم متوفون في تاريخ التبرّع، ومنهم 25 شخصا تراوحت تواريخ وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرّع.
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Par:mnasser57 (Austria )
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