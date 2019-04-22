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مقداد السهيلي لحسن بن عثمان: إذا النهضة وباء أخلق دواء أيها الأبله

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - استغرب مقداد السهيلي كرونيكور برنامج وحش الشاشة الذي يبث على قناة التاسعة ما وصفه بتحامل الاعلامي حسن بن عثمان على حركة النهضة وتحميلها مسؤولية ما يقع في البلاد من أزمات.
وقال مقداد السهيلي أن كل خصوم النهضة يحملونها المسؤوليات دون تقديم بدائل للتغيير.
وخاطب مقداد السهيلي حسن بن عثمان قائلا " إذا النهضة وباء أخلق دواء أيها الأبله".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180965

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 22 Avril 2019 à 11h 42m |           
سمير الوافي يعيش من إثارة النعرات والخصومات. ومصائب قوم عند قوم فوائد. البعض من الصحافيين هم فعلا كارثة على البلاد والعباد



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