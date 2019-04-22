مقداد السهيلي لحسن بن عثمان: إذا النهضة وباء أخلق دواء أيها الأبله

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- استغرب مقداد السهيلي كرونيكور برنامج وحش الشاشة الذي يبث على قناة التاسعة ما وصفه بتحامل الاعلامي حسن بن عثمان على حركة النهضة وتحميلها مسؤولية ما يقع في البلاد من أزمات.وقال مقداد السهيلي أن كل خصوم النهضة يحملونها المسؤوليات دون تقديم بدائل للتغيير.وخاطب مقداد السهيلي حسن بن عثمان قائلا " إذا النهضة وباء أخلق دواء أيها الأبله".