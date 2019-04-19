بعد حرب التصريحات، الطبوبي يتصالح مع السفير الفرنسي

Vendredi 19 Avril 2019



باب نات

- استقبل الجمعة 19 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمقر المنظمة الشغيلة السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور.وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد فإنه تم التطرّق خلال اللقاء إلى عدّة ملفات وطنية ودولية.تجدر الاشارة إلى أن اللقاء يأتى بعد حرب التصريحات بين الطرفين خاصة بعد التصريح المثير للجدل للطبوبي الذي قال فيه إن سفيرا مخمورا تحدّث في احدى الجلسات عن اعادة الاستعمار لتونس وتحضير شخصيات للحكم قبل أن يُصرّح دارفور بأنه لا يشرب الخمر.