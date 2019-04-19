Radio Babnet Tunisie On Air: Jazz - Piste 10  

بعد حرب التصريحات، الطبوبي يتصالح مع السفير الفرنسي

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - استقبل الجمعة 19 أفريل، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمقر المنظمة الشغيلة السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور.
وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد فإنه تم التطرّق خلال اللقاء إلى عدّة ملفات وطنية ودولية.




تجدر الاشارة إلى أن اللقاء يأتى بعد حرب التصريحات بين الطرفين خاصة بعد التصريح المثير للجدل للطبوبي الذي قال فيه إن سفيرا مخمورا تحدّث في احدى الجلسات عن اعادة الاستعمار لتونس وتحضير شخصيات للحكم قبل أن يُصرّح دارفور بأنه لا يشرب الخمر.


  
  
     
  
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Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 16h 17m |           
الطبوبي تيقن ان فرنسا مع الثورة المضادة 😎

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 13h 28m |           
مراوغة ذكية من المقيم العام بتحويل الأنظار من فرقة الموت القادمة من ليبيا نحو المصالحة مع الطبوبي والمنظمة الشغيلة .



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