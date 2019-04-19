يحدث في تونس : طبيبة تصرخ في وجه ناشطة بالنّهضة، نحّي هالخمار ''هالشّوليقة'' قبل طردها من العيادة

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - كشفت الخميس 18 أفريل، ابنة الناشطة بحركة النهضة والعضوة السابقة بمجلس الشورى رشيدة النفزي، عن حادثة جدّت مع والدتها في عيادة طبيبة أمراض الأنف والأذنين والحنجرة بتونس ...
وتروي الابنة في تدوينة فايسبوكية أنه وبمجرّد دخول والدتها للطبيبة خاطبتها دون مقدّمات قائلة "نحّي هالخمار، هالشوليقة ديما في وجهي".
وأشارت الابنة أن والدتها أصيبت بالصدمة باعتبار أنها مقيمة في ألمانيا منذ 23 سنة ولم تتعرّض لحادثة مشابهة بل تلقى دوما المودّة والانسانية وفق تعبير الابنة.
وأضافت أن والدتها حاولت الدفاع عن نفسها فقامت الطبيبة بطردها من العيادة أمام بقية المرضى وخاطبتها قائلة "أنا منعدّيش على واحد يرجّع عليّا، أنا ميرجّع عليّا حد في العيادة متاعي".
وتروي الابنة في تدوينة فايسبوكية أنه وبمجرّد دخول والدتها للطبيبة خاطبتها دون مقدّمات قائلة "نحّي هالخمار، هالشوليقة ديما في وجهي".
وأشارت الابنة أن والدتها أصيبت بالصدمة باعتبار أنها مقيمة في ألمانيا منذ 23 سنة ولم تتعرّض لحادثة مشابهة بل تلقى دوما المودّة والانسانية وفق تعبير الابنة.
وأضافت أن والدتها حاولت الدفاع عن نفسها فقامت الطبيبة بطردها من العيادة أمام بقية المرضى وخاطبتها قائلة "أنا منعدّيش على واحد يرجّع عليّا، أنا ميرجّع عليّا حد في العيادة متاعي".
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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