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يحدث في تونس : طبيبة تصرخ في وجه ناشطة بالنّهضة، نحّي هالخمار ''هالشّوليقة'' قبل طردها من العيادة

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - كشفت الخميس 18 أفريل، ابنة الناشطة بحركة النهضة والعضوة السابقة بمجلس الشورى رشيدة النفزي، عن حادثة جدّت مع والدتها في عيادة طبيبة أمراض الأنف والأذنين والحنجرة بتونس ...

وتروي الابنة في تدوينة فايسبوكية أنه وبمجرّد دخول والدتها للطبيبة خاطبتها دون مقدّمات قائلة "نحّي هالخمار، هالشوليقة ديما في وجهي".


وأشارت الابنة أن والدتها أصيبت بالصدمة باعتبار أنها مقيمة في ألمانيا منذ 23 سنة ولم تتعرّض لحادثة مشابهة بل تلقى دوما المودّة والانسانية وفق تعبير الابنة.

وأضافت أن والدتها حاولت الدفاع عن نفسها فقامت الطبيبة بطردها من العيادة أمام بقية المرضى وخاطبتها قائلة "أنا منعدّيش على واحد يرجّع عليّا، أنا ميرجّع عليّا حد في العيادة متاعي".

  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 180808

Lechef  ()  |Vendredi 19 Avril 2019 à 12h 23m |           
Tout d'abord, c'est un cas isolé et le cnom pourrait prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de cette médecin après avoir enquêté convenablement et vérifier pour confirmer ou infirmer les faits.
En fait, le médecin - voir code de déontologie - est dans l'obligation de consulter et traiter n'importe quel patient - sans aucune condition et tout refus sera gravement sanctionné.
Enfin, de quel droit, cette '' médecin '' se permet-elle de donner des consignes sur les habits ?
Mêmes les recommandations dans ce sens sont interdites !
Conclusion : Il faudrait vérifier tout d'abord les faits car dès nos jours et surtout après la révolution , le vrai s'est mêlé au faut et tout est politisé pour sanctionner ou encourager un employé au détriment ou au profit d'un autre .
Et surtout avec l'approche des élections, la politique l'emporte !!!! Donc, tout est possible !

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 11h 54m |           
Il faut faire vite: alerter le conseil de l'ordre des medecins et le procureur de la République

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 11h 51m |           
Cnom@planet.tn

C'est le mail du CNOM

Citizenvoice  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 11h 33m |           
- Elle doit porter plainte en civile et aussi devant le conseil du discipline de l'ordre des médecins de Tunisie, et croyez moi elle va galérer. Voici la teneur de l 'article 3 du code de déontologie médicale :
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades sans discrimination aucune.

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 11h 26m |           
Ce médecin à prété serment mais à pété un câble

Quelle cone

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 10h 36m |           
يسحتك ربي يا سحتوت ..انتي امرض من الناس الي تعديلهم بري داوي يا.......اشيقول فمي👎😈



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