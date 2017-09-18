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Politique

الباجي قايد السبسي: : تصريحات حمة الهمامي لا يمكن أن تكون مرجعية للأشخاص العقلاء

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء الاثنين 18 سبتمبر في حوار بثته القناة الوطنية أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي "ما تنجمش تكون مرجعية للناس العقلاء".
وتابع رئيس الجمهورية مستشهدا بالأية القرأنية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
جدير بالذكر أن الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قد صرّح لصحيفة المغرب بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سبب البلاء في البلاد ويسعى الى الانقلاب على الثورة والتوريث.





Publié le:2017-09-18 22:49:20

  
  
  
  
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