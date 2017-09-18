الباجي قايد السبسي: : تصريحات حمة الهمامي لا يمكن أن تكون مرجعية للأشخاص العقلاء

وتابع رئيس الجمهورية مستشهدا بالأية القرأنية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
جدير بالذكر أن الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قد صرّح لصحيفة المغرب بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سبب البلاء في البلاد ويسعى الى الانقلاب على الثورة والتوريث.
Publié le:2017-09-18 22:49:20
Par:Titeuf (Switzerland )
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