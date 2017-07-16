بشير بن حسن: مستشار ''التكروري'' يتحمّل مسؤولية بتر رجل كافون

وقال الشيخ بشير بن حسن في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " شفى الله الشاب كافون وبقية مرضى المسلمين و خفف عنهم عناء المرض بمنه وكرمه".
وانتقد بشير بن حسن عددا من " الشامتين" في كافون نتيجة مرضه, مؤكدا أن الدين الاسلامي ينهى عن مثل هذه التصرفات.
وفي تدوينة أخرى حمّل بشير بن حسن من وصفه ب" مستشار التكروري" مسؤولية بتر رجل كافون قائلا " بتر رجل أحمد العبيدي يتحمله أيضا مستشار التكروري أيضا الذي قال بالحرف الواحد "أجدادنا كانوا يستهلكونها في شهر رمضان عاد شبيه؟؟".
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يشار الى أن كافون قد صرح بأن تناوله للمخذرات كان أحد أسباب بتر رجله.
يذكر أن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة قد صرح في وقت سابق أن أجدادنا كانوا يتعاطون مادة الزطلة في شهر رمضان.
Publié le:2017-07-16 23:09:22
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
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