خبير أمريكي يثير الجدل بالحديث عن اكتشاف أربعة أنواع من الكائنات الفضائية

نشر وثائق وصور حول الأجسام الطائرة المجهولة



أثار الفيزيائي والمهندس الكهربائي الأمريكي هال بوثوف جدلا واسعا بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية أربعة أنواع مختلفة من الكائنات الفضائية، إثر حوادث تحطم أجسام طائرة مجهولة.ونقلت صحيفة New York Post عن بوثوف قوله إن “الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الاستخراج أكدوا وجود أربعة أنواع على الأقل، أربعة أنواع متميزة”، في إشارة إلى كائنات قيل إنه تم العثور عليها عقب حوادث مرتبطة بأجسام طائرة مجهولة.ويعرف بوثوف بأبحاثه المثيرة للجدل في مجال الباراسايكولوجي، إلى جانب دراساته المتعلقة بفيزياء الكم وطاقة الفراغ، غير أنه أقر في تصريحاته بأنه لا يمتلك إمكانية وصول مباشرة إلى بيانات رسمية حول الحياة خارج كوكب الأرض، مؤكدا في المقابل ثقته في الأشخاص الذين تحدث معهم.وتأتي هذه التصريحات بعد نشر عشرات الصور ومقاطع الفيديو والوثائق النصية في الولايات المتحدة، عقب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن معلومات مرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج الأرض.وفي المقابل، أظهرت وثائق رفعت عنها السرية من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن فحص شظايا معدنية عثر عليها في ولاية نيوهامبشاير سنة 1947، وسط تقارير عن “أقراص طائرة”، خلص إلى أنها مجرد قطع من الحديد الزهر العادي.ولم تصدر إلى حد الآن أي تأكيدات علمية أو رسمية تثبت وجود كائنات فضائية أو تؤكد صحة هذه الادعاءات.