المنتخب التونسي النسائي للرقبي يكتسح المنتخب المغربي النسائي للرقبي ويتأهل إلى كأس إفريقيا 2027

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 17:55
      
ضمن المنتخب التونسي النسائي للرقبي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للرقبي 2027، عقب فوزه العريض على نظيره المنتخب المغربي النسائي للرقبي بنتيجة 54-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بملعب ملعب الشاذلي زويتن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة الترشيحية.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 30-0، قبل أن يواصل سيطرته الكاملة خلال الفترة الثانية من اللقاء.


وأقيمت الدورة الترشيحية بمشاركة منتخبات تونس والمغرب وكوت ديفوار، في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات، تأهل في أعقابها صاحب المركز الأول إلى النهائيات القارية المقررة سنة 2027.


وكانت زميلات قائدة المنتخب لمياء الملوح قد افتتحن مشوارهن بفوز كاسح على منتخب منتخب كوت ديفوار النسائي للرقبي بنتيجة 85-0، فيما فاز المنتخب المغربي على نظيره الإيفواري بنتيجة 27-5 ضمن الجولة الثانية.

النتائج

السبت 16 ماي 2026

* المنتخب التونسي النسائي للرقبي – المنتخب المغربي النسائي للرقبي: 54-0

الجمعة 8 ماي 2026

* المنتخب التونسي النسائي للرقبي – منتخب كوت ديفوار النسائي للرقبي: 85-0

الثلاثاء 12 ماي 2026

* المنتخب المغربي النسائي للرقبي – منتخب كوت ديفوار النسائي للرقبي: 27-5

الترتيب النهائي

1. المنتخب التونسي النسائي للرقبي – 8 نقاط
2. المنتخب المغربي النسائي للرقبي – 4 نقاط
3. منتخب كوت ديفوار النسائي للرقبي – 0 نقطة
