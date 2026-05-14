عراقجي يؤكد: أي هجوم أمريكي جديد على إيران سيبوء بالفشل

وأضاف عراقجي في تصريح لوكالة أنباء إرنا، معلقا على احتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران عند عودة دونالد ترامب من الصين: "لقد اعتدنا على التهديدات. لأنهم يكررونها منذ فترة طويلة بأشكال ووسائل مختلفة، وهم يعلمون أن تهديداتهم، وحتى الحرب التي أشعلوها، لم ولن تحقق أي نتائج".وأشار الوزير عراقجي إلى أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران.وتابع الوزير الإيراني: "بمعنى آخر، لا يكمن حل الموقف في التهديدات. إذا قرروا اختبارنا والدخول في حرب، فلن يحصلوا إلا على ما حصدوه في الماضي. آمل أن يتخلوا عن هذا الخطاب بنهج عقلاني، مع أنه لا أمل في أن يلجأوا إلى المنطق".وعلى خلفية زيارة ترامب إلى الصين، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل مستعدة لاستئناف محتمل للعمل العسكري ضد إيران إذا لزم الأمر لتحييد التهديدات المتبقية.وفي 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة الأراضي الإيرانية وهو ما دفع إيران لاستهداف مواقع ومنشآت أمريكية في المنطقة مع ضرب الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أفريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.