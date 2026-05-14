JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:40 Tunis

عراقجي يؤكد: أي هجوم أمريكي جديد على إيران سيبوء بالفشل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c33cad36e748.11447806_jkpghoqinflme.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 17:23 قراءة: 1 د, 2 ث
      
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي هجوم جديد قد يشنه الجيش الأمريكي على إيران سينتهي حتما بالفشل.

وأضاف عراقجي في تصريح لوكالة أنباء إرنا، معلقا على احتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران عند عودة دونالد ترامب من الصين: "لقد اعتدنا على التهديدات. لأنهم يكررونها منذ فترة طويلة بأشكال ووسائل مختلفة، وهم يعلمون أن تهديداتهم، وحتى الحرب التي أشعلوها، لم ولن تحقق أي نتائج".


وأشار الوزير عراقجي إلى أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران.


وتابع الوزير الإيراني: "بمعنى آخر، لا يكمن حل الموقف في التهديدات. إذا قرروا اختبارنا والدخول في حرب، فلن يحصلوا إلا على ما حصدوه في الماضي. آمل أن يتخلوا عن هذا الخطاب بنهج عقلاني، مع أنه لا أمل في أن يلجأوا إلى المنطق".

وعلى خلفية زيارة ترامب إلى الصين، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل مستعدة لاستئناف محتمل للعمل العسكري ضد إيران إذا لزم الأمر لتحييد التهديدات المتبقية.

وفي 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة الأراضي الإيرانية وهو ما دفع إيران لاستهداف مواقع ومنشآت أمريكية في المنطقة مع ضرب الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أفريل. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال القتالية. ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329282

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-18
23°-15
23°-15
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>