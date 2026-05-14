الرابطة 1 – الجولة 30 والأخيرة: الترجي الرياضي يحسم رهان الوصافة ويضمن مشاركته في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 18:29
      
حسم الترجي الرياضي حوار الوصافة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الذي كان يجمعه بالنادي الصفاقسي إثر فوزه اليوم الخميس على مضيفه اتحاد بن قردان بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة ليضمن مشاركته في النسخة المقبلة من رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء هدف انتصار الترجي الرياضي، الذي خاض المباراة تحت إشراف المدير الفني المساعد الفرنسي كريستيان براكوني عقب إنهاء التعاقد مع مواطنه باتريس بوميل بعد خسارة لقب البطولة لفائدة النادي الإفريقي خلال الجولة الماضية، بإمضاء حمزة رفيعة في الدقيقة 38 ليرتفع رصيد فريق باب سويقة الى 63 نقطة في المركز الثاني.

وفي المقابل، تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 35 نقطة في المرتبة العاشرة.

وعلى ملعب الطيب المهيري، حسم النادي الصفاقسي مواجهة الكلاسيكو أمام النجم الساحلي 3-1. وسجل أهداف النادي الصفاقسي عمر بن علي في الدقيقتين الأولى و29 وعلي معلول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء (45+1) في حين ذلل اسامة عبيد الفارق للنجم الساحلي في الدقيقة 82.


وأنهى فريق عاصمة الجنوب مشواره في البطولة في المركز الثالث ليضمن بدوره مشاركة قارية خلال الموسم القادم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
أما النجم الساحلي، فقد أنهى الموسم برصيد 41 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع الترجي الجرجيسي في حصيلة لم ترتق إلى تطلعات جماهيره بعد موسم مخيب على مختلف الأصعدة.
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
