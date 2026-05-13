الإمارات تنفي صحة الأنباء عن زيارة نتنياهو أو استقبال وفود عسكرية إسرائيلية

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 22:23
      
نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما يتم تداوله حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

وأكدت أن علاقاتها مع إسرائيل هي "علاقات معلنة" نشأت في إطار "اتفاق إبراهيم" المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.

وفي بيان صادر عنها، شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن "أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".


كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو أن رئيس الحكومة قام بزيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب على إيران والتقى برئيسها الشيخ محمد بن زايد.

وقد سبق لنتنياهو أن زار الإمارات سراً في عام 2018 قبل التوقيع على "اتفاقيات أبراهام"، كما التقى بن زايد في دولة ثالثة. وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها رئيس الوزراء خبر وجود الزيارة واللقاء مع زعيم الإمارات.

يُذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات في 15 سبتمبر 2020، تحت مظلة "اتفاقيات إبراهيم" التي رعتها الولايات المتحدة، والتي شملت أيضا البحرين والسودان والمغرب. وتقوم العلاقات بين البلدين على أساس التعاون المعلن في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد والتكنولوجيا والسياحة والأمن.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية الإماراتية في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات إقليمية غير مسبوقة، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز ومواجهات عسكرية متفرقة بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
