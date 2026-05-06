Babnet

طالب أمريكي يثير الجدل بعد تباهيه باستخدام ChatGPT لاجتياز امتحاناته النهائية

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 09:22
      
أثار طالب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس موجة واسعة من الجدل، بعد ظهوره خلال حفل تخرجه وهو يتباهى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، لمساعدته في اجتياز امتحاناته النهائية.

وانتشرت الواقعة عقب بث مقطع فيديو خلال حفل التخرج الذي أقيم بقاعة باولي بافيليون، قبل أن يعاد تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، محققا ملايين المشاهدات.


استعراض لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وظهر الطالب أندريه ماي، المتخصص في علم الأحياء الحسابي والنظمي، وهو يستعرض على شاشة حاسوبه نصوصا ومحتويات تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه اعتمد عليها خلال اختباراته النهائية.


وأثار المشهد تفاعلا واسعا داخل قاعة التخرج، حيث ردد عدد من زملائه هتافات تشجيعية، في وقت اعتبر فيه كثيرون على الإنترنت أن ما حدث يعكس تراجعا في المعايير الأكاديمية والأخلاقية.

انقسام في الآراء

في المقابل، دافع آخرون عن الطالب، معتبرين أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمثل غشا، بل يعكس قدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بفعالية لإنجاز المهام المطلوبة.

وأوضح الطالب، في فيديو لاحق نشره عبر إنستغرام، أنه استخدم ChatGPT للمساعدة في اختبارين نهائيين معقدين، مشيرا إلى أن الأمر تم بعلم أساتذته وتشجيع منهم.

وقال إن الهدف كان تلخيص المعادلات والمعلومات التقنية المرتبطة بمشروعه في التعلم الآلي، مؤكدا أنه لم يحاول إخفاء استخدامه للأداة.



مخاوف متزايدة داخل الأوساط التعليمية

ورغم الانتشار المتزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية، يواصل عدد من الخبراء التحذير من تأثيراتها المحتملة على القدرات الإدراكية لدى الطلبة.

وتشير بيانات صادرة عن مركز بيو للأبحاث إلى أن نحو 26% من المراهقين استخدموا ChatGPT للمساعدة في واجباتهم المدرسية خلال عام 2024، مقابل 13% فقط في 2023.

كما أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الطلاب الذين يعتمدون على ChatGPT في إنجاز المقالات والواجبات قد يمتلكون مهارات إدراكية أضعف مقارنة بمن يعتمدون على قدراتهم الذاتية.

المصدر: "نيويورك بوست"
