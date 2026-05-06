طالب أمريكي يثير الجدل بعد تباهيه باستخدام ChatGPT لاجتياز امتحاناته النهائية

Viral Moment at UCLA Commencement



At Pauley Pavilion, graduating senior Andre Mai (Computational & Systems Biology) held his laptop up to the jumbotron, displaying his full ChatGPT conversation history from finals and coursework.



— RAZE (@RazeFeed) May 5, 2026

مخاوف متزايدة داخل الأوساط التعليمية



أثار طالب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس موجة واسعة من الجدل، بعد ظهوره خلال حفل تخرجه وهو يتباهى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة ChatGPT، لمساعدته في اجتياز امتحاناته النهائية.وانتشرت الواقعة عقب بث مقطع فيديو خلال حفل التخرج الذي أقيم بقاعة باولي بافيليون، قبل أن يعاد تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، محققا ملايين المشاهدات.وظهر الطالب أندريه ماي، المتخصص في علم الأحياء الحسابي والنظمي، وهو يستعرض على شاشة حاسوبه نصوصا ومحتويات تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه اعتمد عليها خلال اختباراته النهائية.وأثار المشهد تفاعلا واسعا داخل قاعة التخرج، حيث ردد عدد من زملائه هتافات تشجيعية، في وقت اعتبر فيه كثيرون على الإنترنت أن ما حدث يعكس تراجعا في المعايير الأكاديمية والأخلاقية.في المقابل، دافع آخرون عن الطالب، معتبرين أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمثل غشا، بل يعكس قدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بفعالية لإنجاز المهام المطلوبة.وأوضح الطالب، في فيديو لاحق نشره عبر إنستغرام، أنه استخدم ChatGPT للمساعدة في اختبارين نهائيين معقدين، مشيرا إلى أن الأمر تم بعلم أساتذته وتشجيع منهم.وقال إن الهدف كان تلخيص المعادلات والمعلومات التقنية المرتبطة بمشروعه في التعلم الآلي، مؤكدا أنه لم يحاول إخفاء استخدامه للأداة.ورغم الانتشار المتزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية، يواصل عدد من الخبراء التحذير من تأثيراتها المحتملة على القدرات الإدراكية لدى الطلبة.وتشير بيانات صادرة عن مركز بيو للأبحاث إلى أن نحومن المراهقين استخدموا ChatGPT للمساعدة في واجباتهم المدرسية خلال عام 2024، مقابلفقط في 2023.كما أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الطلاب الذين يعتمدون على ChatGPT في إنجاز المقالات والواجبات قد يمتلكون مهارات إدراكية أضعف مقارنة بمن يعتمدون على قدراتهم الذاتية.المصدر: "نيويورك بوست"