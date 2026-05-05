نابل: السجن 8 أعوام لأمين عام حزب سياسي في قضايا تدليس وتحيل

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 21:58
      
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بنابل بالسجن مدة ثمانية أعوام في حق أمين عام حزب سياسي من الأحزاب التي برزت بعد 25 جويلية 2021.

وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل قررت احالة أمين عام حزب سياسي وهو محام، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل.
