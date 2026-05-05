روبيو: ترامب يريد صياغة مذكرة تفاهم مع إيران

وقال روبيو للصحفيين: "إنه (ترامب) يفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على مذكرة تفاهم للمفاوضات المستقبلية، تتناول جميع القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تسوية".يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، وأسفرت أعمال العدوان عن أكثر من 3 آلاف قتيل.ثم أعلنت واشنطن وطهران في 8 أفريل عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي عقدت بعد ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، في حين لم يُعلن عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، فيما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.