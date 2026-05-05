Babnet

روبيو: ترامب يريد صياغة مذكرة تفاهم مع إيران

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 21:55
      
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران تتناول جميع القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تسوية بين الجانبين.

وقال روبيو للصحفيين: "إنه (ترامب) يفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على مذكرة تفاهم للمفاوضات المستقبلية، تتناول جميع القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تسوية".


يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، وأسفرت أعمال العدوان عن أكثر من 3 آلاف قتيل.


ثم أعلنت واشنطن وطهران في 8 أفريل عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي عقدت بعد ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، في حين لم يُعلن عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، فيما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
