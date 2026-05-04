نقل عمدة نيويورك السابق رودي جولياني إلى المستشفى في حالة حرجة

أعلن المتحدث باسم رودي جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق، أنه نقل إلى المستشفى، وأن حالته توصف بأنها "حرجة لكنها مستقرة".ولم يقدم المتحدث تيد غودمان المزيد من التفاصيل حول وضع جولياني الصحي أو المدة التي قضاها في المستشفى.وقال غودمان في بيان: "العمدة جولياني محارب واجه كل تحد في حياته بقوة لا تتزعزع، وهو يقاتل الآن بنفس القوة. ونطلب منكم أن تنضموا إلينا في الصلاة من أجل عمدة أمريكا رودي جولياني".يذكر أن جولياني، البالغ من العمر 81 عاما، نال إشادة واسعة لاستجابته لهجوم تنظيم القاعدة على مدينة نيويورك في 11 سبتمبر 2001، وهو ما أكسبه لقب "عمدة أمريكا".وكان جولياني قد عمل محاميا للرئيس دونالد ترامب في جهوده الفاشلة لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، وهو الجهد الذي أدى إلى توجيه تهم جنائية ضده في ولايتين أمريكيتين، بالإضافة إلى دعوى تشهير رفعها عمال انتخابات. وقد نفى جولياني ارتكاب أي مخالفات في القضايا الجنائية.من جانبه، وصف ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، جولياني بأنه "أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك"، وقال إنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل الديمقراطيين.وكان جولياني قد نقل إلى المستشفى في وقت سابق من العام الماضي إثر حادث سيارة في ولاية نيو هامبشاير.