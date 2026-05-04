ترمب يعلن عملية "لتحرير السفن" في مضيق هرمز

مع دخول اليوم الـ66 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده ستبدأ "عملية مشروع الحرية" صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط "لتحرير حركة السفن" في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان.
وفي ما يلي أبرز التطورات في الساعات الماضية:

قدمت ايران للولايات المتحدة مقترح اتفاق الإطار العملي لوقف الحرب، والذي تضمن 3 مراحل رئيسية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو "غير مقبول".
أفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب، وهو قيد الدراسة حاليا.

في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات جنوب لبنان، فيما يرد حزب الله بتكثيف هجماته على قوات الاحتلال.
