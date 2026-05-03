يتضمن 3 مراحل رئيسية.. موقع "انتخاب" الإيراني ينشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني

وقال الموقع الإيراني إن المرحلة الأولى من المقترح تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى.وأضاف أن المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب وتؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء.كما يتضمن التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل، وفتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي طهران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي.وتشمل المرحلة الأولى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، مع تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة.وتشدد المرحلة الأولى على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.أما المرحلة الثانية فتناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما.وتنص المرحلة الثانية من المقترح على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.ويرفض المقترح تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت، ويبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب.ويؤكد المقترح ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، ويتضمن أيضا رفع العقوبات الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني.وفي المرحلة الثالثة تطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة.المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني