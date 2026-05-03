واصلت ممثلية الوسط الشرقي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال شهر أفريل 2026، تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية والإحاطات الفنية لفائدة المدارس المنخرطة في البرنامج الوطني لتثمين فضلات المطبخ والحديقة.وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر، الأحد، عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، إلى ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتعزيز التصرف السليم في الفضلات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي قابل للاستغلال.وتمثلت الأنشطة في التعرّف على كيفية استعمال وحدات التسميد (Composteurs) وفرز الفضلات العضوية من المصدر وتطبيق مراحل إنتاج السماد الطبيعي واستعماله داخل المؤسسات التربوية.وشملت هذه المبادرة عدداً من المؤسسات التربوية المنخرطة في البرنامج، من بينها المدرسة الابتدائية ابن الهيثم بالمسعدين والمدرسة الابتدائية خير الدين باشا بسوسة والمدرسة الإعدادية بسيدي عامر والمدرسة الإعدادية فطومة بورقيبة بالمنستير والمدرسة الابتدائية العاشورية بالجم.وساهمت هذه المبادرات بمشاركة التلاميذ والإطار التربوي في ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي وتعزيز ثقافة الإقتصاد الدائري.