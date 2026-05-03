كرة السلة: النادي الإفريقي يواجه الأهلي الليبي في ربع نهائي “BAL”

يواجه النادي الافريقي في الدور ربع النهائي لبطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة نادي الاهلي الليبي في حوار من مباراتين من اجل التاهل الى الدور نصف النهائي.وفي باقي مواجهات الدور ربع النهائي يلاقي الاهلي المصري داكار السنيغالي في حين يتبارى تايغرز الرواندي الفتح الرباطي المغربي ويتقابل بيترو لواندا الانغولي من جهته دار سيتي التنزاني.وتخوض كافة الفرق مقابلتين في الدور ربع النهائي.يذكر ان الترتيب النهائي للفرق المتاهلة، عن مجموعتي الصحراء وكالاهاري، الى المرحلة النهائية جاء على النحو التالي: بيترو لواندا (1) الاهلي المصري (2) تايغرز الرواندي (3) النادي الافريقي (4) الاهلي الليبي (5) الفتح الرباطي المغربي (6) داكار السنيغالي (7) دار سيتي التنزاني (8).وتقام المرحلة النهائية للبال من 22 الى 31 ماي الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي.