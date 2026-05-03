Babnet   Latest update 22:22 Tunis

كرة السلة: النادي الإفريقي يواجه الأهلي الليبي في ربع نهائي “BAL”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f7b767a2a082.94261974_pfjoinqkemlhg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 21:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
يواجه النادي الافريقي في الدور ربع النهائي لبطولة الرابطة الافريقية لكرة السلة نادي الاهلي الليبي في حوار من مباراتين من اجل التاهل الى الدور نصف النهائي.

وفي باقي مواجهات الدور ربع النهائي يلاقي الاهلي المصري داكار السنيغالي في حين يتبارى تايغرز الرواندي الفتح الرباطي المغربي ويتقابل بيترو لواندا الانغولي من جهته دار سيتي التنزاني.


وتخوض كافة الفرق مقابلتين في الدور ربع النهائي.


يذكر ان الترتيب النهائي للفرق المتاهلة، عن مجموعتي الصحراء وكالاهاري، الى المرحلة النهائية جاء على النحو التالي: بيترو لواندا (1) الاهلي المصري (2) تايغرز الرواندي (3) النادي الافريقي (4) الاهلي الليبي (5) الفتح الرباطي المغربي (6) داكار السنيغالي (7) دار سيتي التنزاني (8).
وتقام المرحلة النهائية للبال من 22 الى 31 ماي الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328592

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
19° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-12
31°-14
29°-18
25°-17
25°-16
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>