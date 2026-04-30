ترامب يعلق على سلسلة وفيات واختفاءات غامضة طالت علماء ارتبطوا بأكثر أسرار أمريكا حساسية!

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لم نجد الكثير من الروابط بين هذه الحوادث حتى الآن".ووفقا للرئيس الأمريكي، لا يوجد أي ترابط بين كل هذه الحالات وهي منفصلة عن بعضها البعض. جميع الحالات معزولة؛ وفي بعض الحالات، ترتبط الوفيات بالمرض، ولكن هناك أسباب أخرى أيضا. ويرى ترامب أن عدد الحالات ليس مرتفعا لدرجة تشير إلى وجود مشكلة واسعة النطاق.وتابع ترامب القول: "لدينا الكثير من العلماء. عشر حالات، مجتمعة، تُعدّ عددا كبيرا. لكن بالمقارنة مع عدد العلماء الموجودين، فهو عدد قليل. لدينا الكثير من العلماء. آلاف، مئات الآلاف".وسبق أن وعد ترامب بالتحقيق في حالات اختفاء ووفاة 11 عالما بارزا في الولايات المتحدة.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ عام 2022. وبحسب التقارير، فإن الغالبية العظمى منهم كانوا يعملون في مجال الفيزياء النووية وأبحاث الفضاء، بينما كان بعضهم يعمل في دراسات الأجسام الطائرة المجهولة الهوية.