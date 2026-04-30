Babnet   Latest update 22:19 Tunis

تفعيل الدفاعات الجوية في طهران.. وأنباء عن إطلاق نار دفاعي بسبب "طائرات صغيرة"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Tehran_skyline_view.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 22:13
      
وكالات - أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار في جنوب ووسط المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن "دوي إطلاق نار دفاعي سُمع في جنوب ووسط طهران، يُحتمل أن يكون رد الدفاع على وجود طائرات مسيرة صغيرة في سماء العاصمة".


وتداولت وسائل إعلام إيرانية صورا قالت إنها تُظهر نشاط المدفعية التابعة للدفاع الجوي في المنطقة التاسعة عشرة بطهران، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن مصدر التهديد أو حجمه.


ويأتي هذا التفعيل لأنظمة الدفاع الجوي في وقت تتواصل فيه الحرب على إيران، والتي بدأت في 28 فيفري الماضي بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية.

ومنذ اندلاع الحرب، شهدت طهران ومدن إيرانية أخرى حالة تأهب أمني مشددة، وتفعيلا متقطعا لأنظمة الدفاع الجوي، سواء لمواجهة طائرات مسيرة أو صواريخ أو حتى لرصد أهداف غير عادية.

ولم تذكر المصادر حتى الآن ما إذا كان هناك أي إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق النار الدفاعي، ولم تعلق وزارة الدفاع الإيرانية أو الحرس الثوري فورا على الحادث.

تشير مصادر أخرى إلى أن هذه الحوادث قد تكون ناجمة أحيانا عن أعطال تقنية أو أهداف خاطئة، لكن السلطات الإيرانية تميل إلى التعامل بحذر شديد وإطلاق النار تحسبا لأي تهديد محتمل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328434

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
22°-16
20°-14
27°-12
30°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>