تفعيل الدفاعات الجوية في طهران.. وأنباء عن إطلاق نار دفاعي بسبب "طائرات صغيرة"

ونقلت الوكالة عن مصادر أن "دوي إطلاق نار دفاعي سُمع في جنوب ووسط طهران، يُحتمل أن يكون رد الدفاع على وجود طائرات مسيرة صغيرة في سماء العاصمة".وتداولت وسائل إعلام إيرانية صورا قالت إنها تُظهر نشاط المدفعية التابعة للدفاع الجوي في المنطقة التاسعة عشرة بطهران، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن مصدر التهديد أو حجمه.ويأتي هذا التفعيل لأنظمة الدفاع الجوي في وقت تتواصل فيه الحرب على إيران، والتي بدأت في 28 فيفري الماضي بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية.ومنذ اندلاع الحرب، شهدت طهران ومدن إيرانية أخرى حالة تأهب أمني مشددة، وتفعيلا متقطعا لأنظمة الدفاع الجوي، سواء لمواجهة طائرات مسيرة أو صواريخ أو حتى لرصد أهداف غير عادية.ولم تذكر المصادر حتى الآن ما إذا كان هناك أي إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق النار الدفاعي، ولم تعلق وزارة الدفاع الإيرانية أو الحرس الثوري فورا على الحادث.تشير مصادر أخرى إلى أن هذه الحوادث قد تكون ناجمة أحيانا عن أعطال تقنية أو أهداف خاطئة، لكن السلطات الإيرانية تميل إلى التعامل بحذر شديد وإطلاق النار تحسبا لأي تهديد محتمل.