ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f256d1a646b0.86577058_pgmfiqlkjnhoe.jpg>

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رسما له وهو يحمل بندقية مع خلفية توثق انفجارات ناجمة عن قصف ومكتوب عليها عبارة تهديد ملطفة وتعليق على عدم الاتفاق مع إيران.

كتب الرئيس الأمريكي في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إيران لا تستطيع ترتيب أمورها. لا يعرفون كيف يوقعون على اتفاق غير نووي. من الأفضل أن يصبحوا أذكياء قريبا!".

