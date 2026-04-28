وزير الفلاحة يستعرض مع حاكم ولاية امريكية آفاق التعاون الثنائي في المجال الفلاحي.

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عزالدّين بن الشيخ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حاكم ولاية وايومنغ الامريكية، مارك غوردون، أهمية تعزيز الشراكة بين تونس والولايات المتحدة عبر تثمين صادرات القطاع الفلاحي نحو أمريكا على غرار التمور وزيت الزيتون، فضلا على تكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.

ومثّل اللقاء، حسب بلاغ إعلامي للوزارة، مناسبة لاستعراض آفاق التعاون الثنائي في المجال الفلاحي.

وأبرز الوزير بن الشيخ الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في تطوير القطاع الفلاحي، من خلال دعم برامج البحث التطبيقي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البحث والهياكل المهنية للبلدين، بما يُسهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات المطروحة، خاصة في مجالات التغيّرات المناخية وإدارة الموارد المائية وتحسين الإنتاجية.

ودعا الجانب الأمريكي إلى مزيد تفعيل الأطر القانونية القائمة وتحويلها إلى برامج ومشاريع عملية وملموسة، بما يُسهم في رقمنة القطاع الفلاحي وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تطوير منظومات الإنتاج، لا سيما في مجال تربية الماشية والمنظومات العلفية.

وأكّد الوزير للمسؤول الامريكي على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

واطلع وزير الفلاحة حاكم ولاية وايومنغ، والذي كان مرفوقا بسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس بيل بزي ووفد مرافق لهما، على فرص الإستثمار في القطاع الفلاحي و أهم الإمتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.

من جهته أبدى الحاكم غوردون رغبته في دعم البحث العلمي الفلاحي بتونس وذلك حسب أولويات الوزارة.
أما السفير بيل بزي فأكد من جهته التزام بلاده بدعم القطاع الفلاحي بتونس.
