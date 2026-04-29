بلدية تونس: جلسة عمل لتعزيز الاستخلاص وتطوير الموارد البلدية

انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر بلدية تونس بالقصبة جلسة عمل، في إطار دعم الجهود لتعبئة مواردها وتفعيل عمليات الاستخلاص، أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بالبلدية.وقد خُصصت الجلسة للتداول في عدة محاور أبرزها موضوع تهيئة وتجهيز فضاء بمقر دائرة المنزه لتخصيصه كمكتب قباضة بلدية وذلك بعقد جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة المالية ( الإدارة العامة للبناءات) يتم على إثرها ضبط برنامج التدخلات المطلوبة وتوزيع الادوار والمشمولات بين الطرفين وكذلك تحديد النصوص القانونية المناسبة لذلكوناقش الحاضرون مقترحا لتفعيل منظومة الاستخلاص الإلكتروني لبعض الموارد البلدية وخاصة مداخيل حديقة الحيوانات بالبلفدير في سياق توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتيسيرها على المواطن بهدف تسهيل عملية الأداء عن بعد، إلى جانب التطرق إلى جملة من المسائل العملية المتعلقة بمتابعة الاستخلاص وتطوير آلياته مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة.وقد حضر هذه الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية وزارة المالية (القباضة) والإدارة العامة للمحاسبة العمومية وأمين المال الجهوي إلى جانب ممثلين عن شركة مختصة وعدد من الإطارات البلدية المعنية.كما تم عقد جلسة عمل ظهر اليوم ببلدية تونس لمتابعة المشاريع بالدائرة البلدية الحرايرية وطرح أبرز الإشكاليات التي تواجهها الدائرة والنظر في الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، وذلك بحضور أعضاء المجلس المحلي بالدائرة وإطارات المصالح البلدية المعنية.وقد تم طرح عدة مسائل من أبرزها إحداث ملاعب أحياء بكل من عمادة العقبة العليا وحي العنتيت بهدف توفير فضاءات رياضية وترفيهية لفائدة سكان الحي ومتابعة مشروع سوق السمك بالزهور الخامس حيث تمت المصادقة على المثال التفصيلي للمشروع في خطوة هامة نحو إنجازه والفضاء البلدي "عبدالرحمان نيس" والذي سيستانف نشاطه غرة ماي بعد انتهاء أشغال صيانته وتهيئته والذي يعد متنفسا لشباب المنطقة ، إلى جانب التطرق إلى مسألة النظافة والتأكيد على مواصلة الرفع من مؤشر النظافة بالتقيد ببرنامج عمل مفصل يتضمن الجهود المنجزة والمبرمجة لكافة العمادات.كما تطرق المشاركون في الجلسة إلى مواضيع التنوير العمومي وصيانة الطرقات مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة المرور وتحسين الإنارة ليلا وصيانة المناطق والمساحات الخضراء بهدف الحفاظ على جمالية الاحياء ومقاومة الناموس حيث تم عرض برنامج تدخل المصالح البلدية في الغرض عن طريق عمليات التضبيب الحراري التي شملت مختلف عمادات المنطقة مع تواصلها.وقد أكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس على أن بلدية تونس تظل منفتحة على كل المقترحات البناءة التي من شأنها تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشددة على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف (المجلس المحلي، الإطارات البلدية والمواطنين) من أجل رفع التحديات وتحقيق تنمية محلية مستدامة.